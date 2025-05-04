3. Lig 2. Grup maçları sonucu ligi 2. sırada bitiren Balıkesirspor’un Kaptanı Volkan Altınsoy, yaklaşan play-off maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Kaptan Volkan, "3 tane final maçımız var. İnşallah Play Off maçları sonunda şampiyon olacağız ve taraftarımıza da bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz" dedi.

Taraftarları Balıkesir’de oynanacak play-off rövanş maçına davet eden kaptan Volkan, "Acısıyla tatlısıyla 30 haftalık normal sezonu bitirdik. Bu süreçte gönül isterdi ki tüm şehre ve Balıkesirspor’a gönül vermiş taraftarlarımıza şampiyonluğu hediye edelim. Ne yazık ki bunu başaramadık. Bunun hüznü ve bütün bir sezonun yorgunluğunu bir kenara bırakıp biz kendimize yepyeni bir sayfa açtık. Bunun adı da Play off. Futbolda hiçbir zaman dün yoktur. O yüzden başımızı kaldırıp önümüzde bizi o kupaya götürecek 3 tane final maçımız var ve tüm benliğimizle bu maçlara odaklandık. Allah’ın izniyle hayal edilen ve bizden beklenen bu şampiyonluğu yaşamak, taraftarımıza da bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Son olarak, statü gereği kalan 3 maçımızdan sadece bir tanesini iç sahada oynayacağız ve bu sezon son kez kendi stadımızda Bal-Kes sevdalıları ile buluşacağız. Bu buluşma armaya sevdalıların, o arma uğrunda ter döken kardeşleriyle buluşması olacak. Siz yoksanız bir kişi eksiğiz diyerek, bütün taraftarlarımızı o büyük güne davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.