Balıkesir’in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Susurluk ilçesi Yeni Mahalle (polis bölgesi) adresinde ikamet eden M.Y. (44) ve A.Y. (37) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte şüphelilere ait bir ikamet ile Kalfaköy Mahallesi’ndeki bir bağ evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 130 gram kubar esrar, 62 adet Lyrca sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 4 adet kenevir öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.Y. ve A.Y. hakkında adli tahkikat başlatılırken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.