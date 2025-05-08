Trafik Haftası çerçevesinde Arnavutköy Belediyesi tarafından Ulaşım Sempozyumu ve Çalıştayı, gerçekleştirildi. Ulaşım sorunları ve çözüm yolları çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirildi.

Arnavutköy Belediyesi, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde hem bilimsel hem de katılımcı temelli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Ulaşım Sempozyumu ve Çalıştayı başlığıyla düzenlenen programda; ilçenin ulaşım yapısı, trafik sorunları ve erişilebilirlik konuları çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirildi. Akademisyenlerden muhtarlara, STK temsilcilerinden öğrencilere kadar birçok katılımcının yer aldığı programda, ilçenin ulaşım sorunları ve çözüm yolları çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirildi.

Etkinlikte, İstanbul’un trafikte geçirilen süre açısından Avrupa’nın zirvesinde yer aldığına dair veriler de paylaşıldı. Bu gerçek, özellikle hızla büyüyen ilçelerde ulaşım planlamasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Çalıştayda; trafik yoğunluğunun azaltılması, okul çevrelerinde güvenli trafik uygulamaları, otopark düzenlemeleri, bisiklet yolları ve engelli bireyler için erişilebilir altyapılar gibi konularda somut çözüm önerileri dile getirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, ulaşımın şehir hayatındaki dönüştürücü etkisine dikkat çekerek, "Ulaşım sadece bir yerden bir yere gitmek değildir; bir şehrin sosyal dokusunu şekillendiren, ekonomik gelişmişliğini etkileyen ve yaşam kalitesini belirleyen ana unsurlardan biridir," ifadelerini kullandı.

Arnavutköy’ün giderek büyüyen yapısıyla birlikte artan ulaşım ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Candaroğlu, "İlçemizin bugünü kadar yarınını da planlıyor; ulaşımı bir vizyon meselesi olarak görüyoruz. Hedefimiz, sadece bugünün sorunlarını çözmek değil, geleceği birlikte inşa etmek" dedi.

Candaroğlu, ulaşım yatırımlarının merkezine insanı ve erişilebilirliği koyduklarını vurgulayarak; engelli bireylerin şehir yaşamına tam katılımını sağlayacak düzenlemelerin öncelikler arasında yer aldığını belirtti.

Programın önemine de değinen Başkan Candaroğlu, "Bu sempozyum ve çalıştay, yalnızca teknik verilerin konuşulduğu bir toplantı değil; aynı zamanda halkımızın, öğrencilerimizin, sivil toplumun, tüm kesimlerin söz sahibi olduğu bir katılımcılık modelidir. Ortaya çıkan fikirler, Arnavutköy’ün ulaşım planlamasında bize yol gösterecektir," diyerek sürece katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programa konuşmacı olarak katılan 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili, Ulaştırma Profesörü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Trafik Haftası dolayısıyla bu anlamlı programa beni de konuşmacı olarak davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Bey’e de, ulaştırma ve trafiğe verdiği önemden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum," diyerek başladığı konuşmasında, toplu taşımanın güçlendirilmesi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sümeyra Özdemir, ulaşım politikalarında veri odaklı karar alma süreçlerinin önemine dikkat çekerken; HİNDA Akıllı Şehir Teknolojileri Kurucusu Dr. Fatih Kafalı ise teknolojinin ulaşım sistemlerine entegrasyonunun zorunluluk haline geldiğini vurguladı.