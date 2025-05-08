Bisikletçi Murat Tecimen, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 106 yıl önceki aynı güzergahtan bisikleti ile Türk bayrağını Samsun’a ulaştırmak üzere Çanakkale’den yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen 2 bin kilometrelik "19 Mayıs Milli Mücadele Rotasına Saygı ve Vefa" için bisiklet sürüşünü genç bisikletçi Murat Tecimen gerçekleştirecek. Türk bayrağını Çanakkale’den Samsun’a ulaştıracak olan Tecimen, Vali Ömer Toraman’ı ziyaret etti. Vali Toraman, Tecimen’e bu anlamlı görevinde başarılar diledi. Türk bayrağını Vali Toraman’dan teslim alan bisiklet sürücüsü yola çıktı.