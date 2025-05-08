Özellikle bahar ve yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası olan Başiskele Sahili’ne 450 araçlık otopark yapıldı.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde yer alan 12 dönümlük arazi sıcak asfaltla kaplanarak daha modern ve daha kullanışlı otoparka dönüştürüldü. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele’mizin cazibesini artıran sahil kısmımızda, vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark sorununu çözüme kavuşturmak bizim için çok kıymetliydi. 450 araçlık otopark düzenlememizle hem Başiskeleli hemşehrilerimize hem de çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimize daha konforlu bir ulaşım ve ziyaret imkanı sunuyoruz. Başiskele’mizi daha yaşanabilir, daha ulaşılabilir bir şehir haline getirmek için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.