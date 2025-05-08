Konya’nın Bozkır ilçesinde, 2025 yılı "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, din görevlilerinin yeteneklerini geliştirmek ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Bozkır Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen yarışmaya, ilçede görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyımlar katıldı. Bozkır İlçe Müftüsü Emin Yüksek’in komisyon başkanlığında yapılan yarışmada, Dereiçi Mahallesi Büyük Cami Müezzin Kayyımı Hasan Furkan Gönlügür, ilçe birincisi oldu. Gönlügür, bu başarısıyla Bozkır’ı, Konya’da düzenlenecek olan il finalinde temsil etmeye hak kazandı. Müftü Yüksek, yarışmaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür ederek, Hasan Furkan Gönlügür’e il finallerinde başarılar diledi.