Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Altıeylül, Edremit ve Erdek ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin 4 ikamet ve 1 araçta gerçekleştirdiği aramalarda; 102 gram bonzai, 62 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 100 litre sahte votka, 20 litre sahte viski, 30 litre sahte şarap, 2 adet fermantasyon aparatı, 1 adet dedektör, 1 adet el tipi dedektör, 1 adet define arama çubuğu ve 4 adet kazı malzemesi (kazma, keser, projektör, 20 metre üçlü priz) ele geçirildi.

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Yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA