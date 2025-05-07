Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Balkan Türkleri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen 9. Uluslararası Hıdırellez Bayramı, Seka Kültür Alanı’nda büyük coşkuyla kutlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini ve doğanın yeniden uyanışını simgeleyen Hıdırellez Bayramı’nı düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor. Bir etkinlik de Balkan Türkleri Derneği’nin ortaklığında gerçekleşti. Seka Kültür Alanı’nda düzenlenen 9. Uluslararası Hıdırellez Bayramı’nda 7’den 70’e herkes gönüllerince eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenlendiği 9. Uluslararası Hıdırellez Bayramı, Seka Kültür Alanı’nda kutlandı. Geleneksel birçok ritüelin gerçekleştiği Hıdırellez Bayramı’nda vatandaşlar baharın gelişini büyük bir coşkuyla karşıladı.

GELENEKLER UNUTULMADI

Pek çok farklı coğrafyada baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez, Kocaeli’nde farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Sekapark Kültür Alanı’nda düzenlenen 9. Uluslararası Hıdırellez Bayramı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklığında gerçekleştirildi. Bayram kutlaması martufal adetlerinin yerine getirilmesiyle başladı.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nde toplanan gençler 5 Mayıs akşamı dileklerini bakır tencere içerisine koyarak, gül dibine gömmüştü. Bu kapsamda 9. Uluslararası Hıdırellez Bayramı bu bakır kazanın çıkarılmasıyla başladı. Protokol üyeleri tarafından gül altına gömülen bakır kazan çıkarıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayram kutlamalarında maniler okundu, katılımcılara ikramlar dağıtıldı.

Kutlamalara katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Ar, “Bugün baharın habercisi Hıdırellez’i kutluyoruz. Hep birlikte özlemi, dayanışmayı, kültürü ve kardeşliği harmanlıyoruz. Herkesin yaşanmışlıkları var ama bizlerin göç yollarında edilen duaları var. Bizlerin sınır ötesinden gelen selamları var. Her birimizin yüreğinde sakladığı bir balkan türküsü var. Bugün burada yaşattığımız kültür, sizin omuzlarınızda yükselecek. Kökü sağlam olan ağaç fırtınadan korkmaz. Hıdırellez geleneklerimiz de o ağacın en sağlam köklerinden biridir” dedi.

RUMELİ EKREM COŞTURDU

Konuşmasının devamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Ar, ”Bahar gününde bizimle olan ve bu kültürü yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan Tahir Başkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından sevilen sanatçı Rumeli Ekrem sahne aldı. Rumeli Ekrem’in seslendirdiği birbirinden hareketli şarkılara Balkan Türkleri büyük coşkuyla eşlik etti. Kocaeli’nden ve çevre illerden vatandaşların katıldığı etkinliklerde 7’den 70’e herkes gönüllerince eğlendi.