Ağrı’nın Tutak ilçesinde Tutak İlçe Müftülüğü tarafından, 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonuyla hac görevini yerine getirmek üzere Tutak’tan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için "Uğurlama Programı" düzenledi.

Düzenlenen programa Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli ,ilçe Belediye Başkanı Fevzi Sayan, ilçe Müftüsü Şahmurat Kaya, din görevlileri, hacı adayları ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Tutak İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, Hacı adaylarını Hac ibadetiyle ilgili bilgilendirdi.

Hacı uğurlama programı, İlçe Müftüsü Kaya tarafından yapılan dua ve helalleşmenin ardından hacı adayları kutsal yolculuklarının ilk durağı olan Ağrı Havalimanına uğurlanması ile sona erdi.