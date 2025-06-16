Balıkesir’in Balya ilçesinde, Kaymakam Zeynep Biber Demir’in ziyareti, halkta büyük bir heyecana neden oldu. Yöre sakinleri, mülki amirlerini sıkça görmeye alışık olmadıkları için, adı öğrenilemeyen 84 yaşındaki bir teyze, Kaymakam Demir’i büyük coşkuyla karşıladı.

Teyzenin "İki gündür heyecandan uyuyamadım, kaymakam gelecek dediler!" sözleri, yurdum insanının sıcaklığını ve samimiyetini gözler önüne serdi. Kaymakam Demir, bu anı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Canım teyzem, yüzümüzü gülümsetti" ifadesini kullandı.

Kaymakam Demir, Kayalar Mahallesi’ni ziyaretinde ayrıca bir şehit ailesini de unutmadan ziyaret ederek onlara plaket takdim etti. Ziyaretin ardından mahalle sakinleriyle çay bahçesinde bir araya gelerek, sorunlarını dinleyerek yerel halkla bağlarını güçlendirdi. Bu anlamlı ziyaret, hem kaymakamlık ile halk arasındaki bağı pekiştirdi hem de Balya’nın samimi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.