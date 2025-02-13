Balıkesir’in Edremit ilçesinde hakkında 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A.’nın Avcılar Mahallesi’ne zeytin satmaya geleceğini tespit etti. Yapılan takip sonucunda düzenlenen operasyonla şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.