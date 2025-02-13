Yalova’da istirahatli olduğu sırada kalp krizi geçirerek 38 yaşında vefat eden polis memuru İsa Bacanak için tören düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İsa Bacanak,istirahatli olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde vefat eden polis memuru için tören gerçekleştirildi. Törene Bacanak’ın eşi, ailesi ve mesai arkadaşların yanı sıra Vali Hülya Kaya, Garzinon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Encan Altın, kurum müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk törende dualar okudu. Ardından Bacanak’ın cenazesi memleketi Amasya’ya uğurlandı.