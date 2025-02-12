Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, 17 yıldır aranan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan S.Ş.K. (41) isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, Askeri Ceza Kanununa muhalefet ve basın yayın kuruluşlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 17 yıldır arandığı belirlenen şüpheli, teknik ve fiziki takibin ardından Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.