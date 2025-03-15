Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında il genelindeki şehitliklerde kapsamlı temizlik çalışması yaparak şehit mezarlarını çiçeklerle donattı.BALIKESİR (İGFA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ülke toprağının her karışında izi olan vatan evlatlarına ait şehitliklerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirip şehitlikleri ziyarete hazır hale getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir ekipleri şehitlerin mezarlarını karanfillerle donattı.

ŞEHİTLİKLER KARANFİL KOKTU

Şehitliklerde düzenli olarak yapılan temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında şehit mezarlarının bakımları tamamlandı. Yıpranan Türk bayrakları yenileriyle değiştirilirken il genelindeki şehit mezarları 15 bin karanfille donatıldı. Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için şehitliklerde detaylı bir bakım ve temizlik gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatan toprakları için canını hiç düşünmeden veren aziz şehitlerine büyük bir vefa örneği gösterdi.