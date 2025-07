Balıkesir Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentin yeşil alanlarını daha güzel hale getirmek için var gücüyle çalışıyor.BALIKESİR (İGFA) - Yürütülen bakım, düzenleme ve yenileme çalışmaları sayesinde Ayvalık’ın her köşesinde doğayla iç içe, nefes alan yaşam alanları oluşturmaya devam ediliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Her bir fideye, her bir ağaca dokunurken arkamızda bizi anlayan bir toplum görmek paha biçilemez. Emeğe gösterilen bu duyarlılık için tüm Ayvalıklılara teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İGF