Tokat’ın Turhal ilçesi ve Amasya’dan geçen Yeşilırmak’ta görülen toplu balık ve kaz ölümlerinin ardından, AFAD ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kösedağ’dan doğan ve 519 km uzunluğundaki Yeşilırmak nehrinde balık ve kaz ölümleri yaşanmıştı. Tokat’ın Turhal ilçesi sınırlarında yaşanan balık ve kaz ölümleri sonrası AFAD ekipleri inceleme başlattı. Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Yeşilırmak’tan su numuneleri alarak analiz için ilgili kuruma gönderdi.