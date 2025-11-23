Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta mücadele eden Manisa takımları 8. haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı.

BAL 8. Grup’ta mücadele eden Manisa ekipleri Manisaspor, Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ve Akhisar 45 Futbol SK 8. hafta maçlarını tamamladı.

Manisaspor kendi evinde lider Gaziemir Gençlik ve Spor’a 2-1 mağlup olurken ligdeki 4. mağlubiyetini almış oldu. Akhisar 45 Futbol SK kendi evinde İzton Torbalıspor ile 0-0 berabere kaldı.

Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü deplasmanda Eti Maden Eti SK’yı 2-1 mağlup ederek 8. haftada tek galibiyet alan Manisa takımı oldu.

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ise deplasmanda Ödemişspor’a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Manisa takımları ligin 9. haftasında 30 Kasım Pazar Günü saat 14.00’da karşılaşmalarını oynayacak. Manisaspor deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’a, Akhisar 45 Futbol SK da lider Gaziemir Gençlik ve Spor’a konuk olacak. Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü kendi evinde 1966 Ederemitspor’u, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. de yine kendi evinde Eti Maden Eti SK’yı konuk edecek.