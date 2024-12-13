Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Yahyalıspor futbolcusu Merdan Ayvacı’ya 3 maç, Develigücü futbolcusu Samet Efe’ye 1 maç ceza verdi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 11 Aralık 2024 tarihinde yaptığı toplantısında disiplin sevklerini karara bağladı. Geride kalan hafta oynanan Yahyalıspor-Araban Belediyespor maçında gördüğü ihraç neticesinde AFDK’ya sevk edilen Merdan Ayvacı ile, Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor-Develigücü maçında kırmızı kart gören Samet Efe Balçık’ın cezaları belli oldu.

AFDK’nın kararına göre; Yahyalıspor-Araban Belediyespor müsabakasında, müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle rapor tutulan Merdan Ayvacı, Futbol Disiplin Talimatı madde 41/1-a uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası aldı. Şehit Kamil Belediyespor-Develigücü maçında kırmızı kart gören Samet Efe Balçık ise, ekstra bir ceza almazken ihraçtan ötürü 1 resmi müsabakada oynayamayacak.