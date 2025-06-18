İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin 7-15 yaş arası çocuklar için ücretsiz olarak düzenlediği “Yaz Spor Okulları” başlıyor. Çocuklar basketbol, voleybol, cimnastik, futbol, karate, modern dans, satranç ve tenis olmak üzere 8 farklı branşta ücretsiz eğitim alabilecek. Çocukların yaz boyunca hem gelişme hem de eğlenme fırsatı bulduğu spor kurslarına başvurular Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde yapılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Spora ve sporcuya destek vermek, çocuklara verimli bir yaşam sunmak amacıyla Bakırköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği “Yaz Spor Okulları” başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda 7-15 yaş arasındaki çocuklar basketbol, voleybol, cimnastik, futbol, karate, modern dans, satranç ve tenis olmak üzere 8 farklı branşta ücretsiz eğitim alabilecek. Yoğun ilgi gören programda; çocukların bedensel ve zihinsel gelişimini destekleyen spor eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönlerini de geliştiren eğitici oyunlar, sinema gösterimleri ve çeşitli atölye çalışmaları da yer alıyor.

Üç ayrı dönemden oluşuyor

Üç dönemden oluşan Yaz Spor Okullarının ilk dönemi 30 Haziran – 11 Temmuz, ikinci dönemi 21 Temmuz – 1 Ağustos, üçüncü dönemi 4 Ağustos – 15 Ağustos olarak planlandı. Yaş gruplarına göre oluşturulacak sınıflar ile çocukların güvenli, eğitici ve eğlenceli bir ortamda yaz tatillerini değerlendirme imkânı bulduğu spor okullarına kayıt işlemleri, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvuru ile gerçekleştirilebilecek.

Vatandaşlar, 0212 414 96 00 numaralı hattı arayarak Yaz Spor Okulları ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye ulaşabilir.

Kaynak: İGF