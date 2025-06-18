Kars’ta Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü’nce kent genelinde çalışmaları projelerin son durumu yerinde görüldü.

DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan, beraberindeki Taşkın Kontrol Şube Müdürü İbrahim Yılmaz, Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü M. Ata Çakmakçı, 241. Şube Müdür Vekili Ömer Faruk Avcı ve teknik ekip ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Kağızman Şaban, Kağızman Tut ve Sarıkamış İnkaya köylerinde sürdürülen makinalı çalışma ile rusubat temizliği, dere yatağı tanzimi ve taşkın kontrol tesislerini yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Kotan, daha sonra Kars Barajı Sulaması İletim Hattı inşaatını inceledi, teknik değerlendirmeler yaptı. DSİ Kars Bölge Müdürlüğü’nce kentin bir çok noktası çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmaların biran evvel tamamlanması planlanıyor.