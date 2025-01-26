Bakırköy Belediyesi, usta gazeteci Uğur Mumcu’nun vefatının 32.yılında bir anma programı düzenledi. İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, “Ben Ölmedim ki” isimli sergi açılışı ile başlayarak, gazeteci-yazar Timur Soykan ve İsmail Arı’nın “Uğur Mumcu ve Araştırmacı Gazetecilik” konulu söyleşisi ile devam etti.

Türk basınının ve düşünce dünyasının unutulmaz ismi, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun uğradığı suikast sonucu vefatının 32.yılında, Bakırköy Belediyesi bir anma programı düzenledi. İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, A. İlhan Gülek koleksiyonuyla, “Ben Ölmedim ki” isimli gazete sergisinin açılışı ile başladı. 90’lı yıllarda karanlık suikastların haberlerini manşetten veren orijinal gazetelerden oluşan serginin açılışını Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu yaptı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan anma programında, “Bakırköy Muhabbeti” kapsamında bir söyleşi gerçekleştirildi. Gazeteci-yazar Timur Soykan ve İsmail Arı’nın gerçekleştirdiği “Uğur Mumcu ve Araştırmacı Gazetecilik” söyleşisinde, gazeteciliğin ülkedeki durumu her yönüyle ele alınırken, toplumun sesi olarak gazetecilik mesleğinde örnek teşkil eden Uğur Mumcu yad edildi. Söyleşi sonunda gazeteci-yazar Timur Soykan ve İsmail Arı, okuyucularına kitaplarını da imzaladı.

“Bir toplumda adalet ve demokrasi, dayatmalara, baskılara, haksızlığa direnen aydınların yaşatılmasıyla yerleşebilir”

Programda konuşan Başkan Ovalıoğlu, Adalet ve Demokrasi Haftasına atıfta bulunarak, “Tarih boyunca bilimin yol göstericiliğini savunan, sorgulayan, insanların özgür ve bağımsız kimlik kazanmaları için çaba harcayan aydınlar, hep bir takım güçler tarafından engellenmiş, zulüm görmüş hatta hayatlarını bu uğurda kaybetmişlerdir. Türkiye’de ne yazık ki özellikle son 35 yılda hukukun üstünlüğünü, adalet ve laikliği savunan onlarca aydınımız, hapis, baskı ve zulümler ile sindirilmek istenmiş, hatta “faili meçhul “ denilerek kapatılmak istenen karanlık cinayetlere kurban edilmişlerdir. Oysa bir toplumda adalet ve demokrasi, ancak, dayatmalara, baskılara, haksızlığa direnen aydınların yaşatılması ve bu uğurda mücadele eden vatandaşlarımızın çoğalmasıyla yerleşebilir. İşte bu nedenle 24 Ocak 1993’te arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden ve suikastı hala aydınlatılamayan Gazeteci -Yazar Uğur Mumcu, 31 Ocak 1990 da katledilen Prof. Dr. Muammer Aksoy’un ölüm yıldönümlerini içine alan 24 -31 Ocak haftası, demokratik kitle örgütleri tarafından Adalet ve Demokrasi Haftası olarak kabul edilmiştir” dedi.

“Hayal ettiğimiz laik, demokratik çağdaş ve özgür bir Türkiye içim mücadele etmekten asla yorulmayacağız!”

Başta Uğur Mumcu olmak üzere adalet yolunda hayatını kaybetmiş tüm aydınları anan Başkan Ovalıoğlu, “Hepimiz, anayasal hukukun üstün tutulduğu, laik ve demokratik bir Türkiye’de özgürce yaşamak istiyoruz. Ve bunun için de mücadele ediyoruz. Hayal ettiğimiz laik, demokratik çağdaş ve özgür bir Türkiye inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Ve Bunun için de mücadele etmekten asla yorulmayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ ün belirlediği ilkeler ışığında, laiklikten, bilimi savunmaktan, anayasal hak ve özgürlüklerden ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz. Bilimi, adaleti, demokrasiyi, Atatürkçülüğü savundukları için katledilen başta Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı ile bu onurlu mücadele de hayatlarını kaybeden tüm aydınlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uğur Mumcu’nun anısına sıkı sıkı sarılmış insanların yan yana olması çok önemli”

Cumhuriyet değerlerine bağlı Bakırköylülerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten gazeteci Timur Soykan, “Aydınlık, cumhuriyet değerlerine bağlı ve Uğur Mumcu’nun anısına sıkı sıkı sarılmış insanların yan yana olması çok önemli. Biz de burada okurlarımızla buluştuğumuzda bize büyük bir motivasyon ve umut oluyor. Bakırköy’ün güzel insanlarıyla bir araya gelmek de bizim için çok keyifliydi. Çok güzel bir sohbet oldu. Hem Bakırköy Belediyesine bize bu olanağı sağladığı için, hem de burada bizimle bir araya gelerek sohbetini esirgemeyen Bakırköy halkına çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İyi ki Bakırköy’ün aydınlık halkı var”

Anma programına gösterilen ilgiden mutlu olduğunun altını çizen gazeteci İsmail Arı ise, “Uğur Mumcu mesleğimizin ustalarından ve biz de ustamızı bugün andık. Onun istediği şekilde andık diye düşünüyorum. Bakırköy Belediyesi bu güzel etkinliğe imza attı, teşekkür ediyorum. Hafta içi ve öğlen vakti olmasına rağmen Bakırköy halkının yoğun ilgisi de bizi mutlu etti. İyi ki Bakırköy’ün aydınlık halkı var, iyi ki Bakırköylüler var” diye konuştu.