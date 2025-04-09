Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İncesu ilçesindeki muhtarlar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İncesu ilçesindeki muhtarlar ile TBMM’de bir araya geldi. Muhtarların taleplerini dinleyen Ersoy, gelen taleplerin yerine getirilmesi için çalışmalara başladı. Ersoy, ""İncesu İlçe Başkanımız Seçkin Kızılışık ve İncesu ilçemiz muhtarlarını TBMM’de misafir ederek, mahallelerimizin taleplerini dinledik, notlarımızı alıp çalışmalarımızı başlattık. Başkanımıza ve muhtarlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.