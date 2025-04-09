Amasya’da valiliğin düzenlediği halk günü toplantısına katılan ilkokul öğrencisi kız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili vali olarak makam koltuğuna oturmak istedi. Vali Önder Bakan, Afra isimli öğrencinin şaşırtan isteğini kabul etti.

Düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarına birebir dinleyip çözmeye çalışan Vali Bakan, sosyal medya hesabından valiliğe ulaşan öğrenci ile yakınlarını halk gününe davet etti. Öğrenciyle aralarında geçen diyaloğun fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Bakan, "Afra, çok çalışkan, başarılı ve hedefleri olan bir kızımız. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sizin koltuğunuza oturmak istiyorum" dedi. Bizde isteğini memnuniyetle kabul ettik. Yolun, bahtın açık olsun güzel kızım" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Vali Yardımcısı Adem Ünal, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz ile ile daire amirleri de yer aldı.