Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir köşe yazısında yer alan Bakan Mehmet Şimşek hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu, Şimşek'in adı geçen aracı kurumun sahip ve yöneticileriyle herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağının bulunmadığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur. Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez. Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu kişiye aittir. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır" denildi.