Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Ahmet Metin Genç’ten şehirde devam eden projelerle ilgili bilgi aldı.

TRABZON (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve belediye yetkilileri tarafından karşılandı. Ziyarette; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş yer aldı. Bakan Yusuf Tekin, ziyarette Başkan Genç’ten çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

EĞİTİMİ İLERİYE TAŞIYORUZ

Başkan Genç, Bakan Tekin’e Trabzon’a sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Genç, “Şehrimizde eğitimi sizlerin desteği ile bütün kurumlarımızla el ele vererek daha ileriye taşıyoruz. Şehrimizde sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz. Sunduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarette Başkan Genç, Bakan Tekin’e, telkâri ve Yavuz Sultan Selim kitabı hediye etti. Tekin daha sonra şeref defterini imzaladı.