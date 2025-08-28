Düzce’de dün akşam saatlerinde evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlatıldı.

Olay Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde Üvezbeli köyünde ki evinden ayrılan 81 yaşındaki Ayşe Battal’dan yakınları haber alamadı. En son evden çıkarken üzerinde çiçek desenli siyah bir elbise ve kırmızı yeleği olan bordo renkli ev terlikleri ile çıktığı belirlenen yaşlı kadın bölgede AFAD, Jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince aranıyor.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları ise devam ediyor.