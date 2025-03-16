Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek baraj, bölgedeki bin 100 hektar tarım arazisine sulama suyu sağlayacak. Nisan 2028’de tamamlanması beklenen tesis, bölge ekonomisine yıllık 280 milyon lira katkı sağlamayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek ve toplam bin 100 hektar alana sahip tarım arazilerine su sağlayacak Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Yumaklı, Anıtlı Barajı'nın, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde sulama amaçlı inşa edileceğini belirterek tesisin temelden 97 metre yüksekliğinde, 348 metre kret uzunluğunda ve 12 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağını vurguladı.

Hâlihazırda yöredeki mahallelerin geçim kaynağı olan tarımda kullanılan sulama sularının yeraltı su kuyularından temin edildiğini aktaran Yumaklı, hem yeraltı suyu rezervlerinin azalmasına hem de yüksek enerji maliyetine neden olan bu durumun ortadan kaldırılması ve bölgenin verimli topraklarının modern sulama sistemine kavuşturulması amacıyla Anıtlı Barajı'nın inşasına karar verildiğini anımsattı.

Bakan Yumaklı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sözleşmenin ilgili firma ile imzalandığını ve barajın inşasının 1 milyar 373 milyon liraya mal olacağını söyledi. "Nisan 2028’de tamamlanması planlanıyor" diyerek, barajın bölge halkına büyük katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Anıtlı, Uçarı ve Yakacık Mahalleleri'ndeki tarım arazilerine su sağlanacak olan tesis, yerel üreticilerin yüksek ekonomik değere sahip ürünlerini daha verimli bir şekilde yetiştirmesine olanak tanıyacak. Muz, avokado ve çilek gibi ürünlerin verimliliğinin artması bekleniyor. Ayrıca, tesisin bölge ekonomisine yıllık 280 milyon lira katkı sağlaması öngörülüyor. Bakan Yumaklı, barajın bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederek, "İnşallah bereket ve bolluk getirsin" dedi.