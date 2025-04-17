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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadeledeki başarıların bazı kesimler tarafından hazmedilemediğini belirterek sert bir mesaj verdi. Bakan Yerlikaya, "Umrumuzda bile değilsiniz" dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri  Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah gerçekleştirilen “NARKOKAPAN-ANKARA” ve bir süredir devam eden operasyonlar ile ilgili basın açıklaması gerçekleşitrdi.

Uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucuyla mücadelemizdeki başarımızı hazmedemeyen tipler var! Onlara buradan açıkça ifade etmek istiyorum: Umurumuzda bile değilsiniz” dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığını ve bu alandaki operasyonların devam edeceğine yönelik güçlü vurgusunu dile getiren Bakan Yerlikaya, ‘Narkokapan Ankara' operasyonundaki gözaltı sayısının 577'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İGF