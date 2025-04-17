Son dönemde başta milli takımlar olmak üzere futbolda birçok sponsorluk anlaşmasına imza atan Sürat Kargo, Trabzonspor’un resmi taşıma sponsoru oldu.

A Milli Erkek Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı’nın resmi sponsoru olan Sürat Kargo, Trabzonspor’un da resmi taşıma sponsoru oldu. Papara Park’ta düzenlenen imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz’un yanı sıra birçok davetli katıldı.

Zeyyat Kafkas: "Sürat Kargo’nun Türk sporcuna desteğini uzun yıllardır takip ediyoruz"

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, imza törenindeki konuşmasında, "Türk kargo sektörünün önemli markalarından Sürat Kargo ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşmasını duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Trabzonspor olarak yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda güçlü ve değerli iş birlikleriyle de kulübümüzü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sürat Kargo’nun Türk sporuna olan desteğini uzun yıllardır yakından takip ediyoruz. Bu anlaşma sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda ortak değerlerin, vizyonun ve aidiyet duygusunun bir yansımasıdır. Bu ortaklık, sürdürülebilir başarı yolculuğumuzda bizlere önemli bir güç katacaktır. Bu iş birliğinin hem kulübümüz hem de Sürat Kargo için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cem Oğuz: "Bu iş birliğini paylaşılan değerlerin bir simgesi olarak görüyoruz"

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz ise Türk sporunu desteklemeyi çok önemsediklerini belirtti. Kadın ve Erkek A Milli Takımlarının sponsoru olduklarını hatırlatan Oğuz, "Sürat Kargo olarak 22 yıllık bir geçmişe sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu 22 yıl bize şunu öğretti; sürat başarıyı destekleyen en ciddi kuvvettir. Türkiye çapında 800’den fazla şubemiz, 26 aktarma merkezimiz, binlerce araçtan oluşan filomuz ve 8 bini aşkın çalışanımızla hem ülkemizde hem de dünyada hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz. Şimdi de Türk sporunun köklü çınarlarından biri olan Trabzonspor ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Sürat Kargo olarak, spora ve sporculara destek vermeyi yalnızca bir sponsorluk olarak değil, topluma değer katmanın bir yolu olarak görüyoruz. Spor, milyonları bir araya getiren, birlik ve dayanışma duygularını güçlendiren evrensel bir tutku. Trabzonspor da sahadaki mücadele azmi, köklü geçmişi ve sadık taraftarıyla bu ruhun en güçlü temsilcilerinden biri. Biz de Sürat Kargo olarak, işimizi aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu iş birliği, sadece bir destek anlaşması değil, aynı zamanda paylaşılan değerlerin bir simgesidir. Trabzonspor’un başarılarına eşlik ederken, biz de kargo sektöründe ülkemizin standartlarını en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, tüm Trabzonspor camiasına başarılı bir sezon temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz sponsorluk anlaşmasına dair imzaları attı. Kafkas, Sürat Kargo Genel Müdürü Oğuz’a üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.