Akdeniz’in en büyük turizm merkezinin dünyaya açılan kapısı Antalya Havalimanı, terminal ve hava tarafı kapasitesini genişleterek yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı. TAV Havalimanları ve Fraport ilk aşamada havalimanında 850 milyon avro yatırım gerçekleştirdi.

Antalya Havalimanı, genişletme çalışmaları tamamlanan T2 dış hat terminalinde ilk yolcularını karşıladı. SunExpress’in XQ301 sefer sayılı Ercan uçuşundan gelen yolcular çiçekler ve hediyelerle karşılandı.

TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, Antalya’daki genişleme çalışmalarının ilk aşamasını üç yıldan kısa sürede tamamladı. Ortaklık imtiyaz süresi içinde havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcunun üzerine çıkaracak.

T2 dış hatlar ve iç hatlar terminallerinin toplam alanı yaklaşık iki katına çıkarak sırasıyla 225 bin metrekare ve 75 bin metrekare oldu. Toplam ticari alanlar yaklaşık üç katına çıktı ve T2’deki lounge, yiyecek ve içecek ve duty-free alanları tamamen yeniden tasarlandı.

Ayrıca, apronda 1,4 milyon metrekare alan eklenerek, uçak park alanlarının sayısı önemli ölçüde artırıldı ve 202’ye ulaştı. Çok katlı otopark, yeni taksi yolları, bağlantı yolları, uçak bakım hangarları, genel havacılık terminali ve diğer tesisler birinci faz yatırım kapsamında tamamlandı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "Antalya Havalimanı’ndaki genişleme projesini tamamlamaktan ve Türkiye’nin dış hat trafiği trafik açısından en yoğun ikinci merkezinde yolcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yatırım yolcu deneyimini önemli ölçüde yükseltecek ve daha fazla trafik büyümesi için kapasite sağlayacak. Stratejik önemi olan bu proje havayollarının Antalya’da daha fazla uçak konuşlandırması için zemin hazırlarken bölgenin uzun vadeli gelişimini desteklemek için gerekli altyapıyı sağlayacak" dedi.

Fraport CEO’su Dr. Stefan Schulte, "Ek terminal alanlarının açılması, Antalya’nın Akdeniz bölgesindeki lider tatil havalimanı konumunu güçlendirmekte bizim için bir dönüm noktasıdır. Yeni altyapı, Türk Rivierası’na hava ulaşımına olan hızla artan talebi karşılamamızı sağlayacak. Bu yapım projesi olağanüstü bir başarı oldu. Karmaşık ve zorlu projeleri çok kısa sürede uygulama yeteneğimizi bir kez daha kanıtladık" dedi.

Tamamen yeni bir yolcu deneyimi

Genişleme projesi kapsamında Antalya Havalimanı’ndaki özel yolcu salonları, yiyecek ve içecek alanları ve alışveriş deneyimi tamamen yeni bir seviyeye taşındı. Farklı kategorilerde üç özel yolcu salonu oluşturulurdu.

TAV Havalimanları’nın iştiraki BTA (yüzde 60) ve Fraport (yüzde 40) ortaklığı olan BFA, T2’de toplam 7 bin 500 metrekare alanda 28 farklı yiyecek-içecek noktası oluşturdu. Şef Ömür Akkor’la yapılan işbirliği çerçevesinde oluşturulan "Tadında Anadolu - Taste of Anatolia", Anadolu’nun mutfak mirasını yansıtacak şekilde tasarlandı.

BFA ayrıca özel yolcu salonlarının yiyecek-içecek çözümlerini de üstlendi.

ATÜ Duty-Free Antalya’da faaliyete başladı

TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann ortaklığında havalimanı perakendesinde önde gelen bir marka olan ATÜ Duty-Free T2’deki ana mağazasını hizmete açtı. Buna ek olarak, farklı markaların yer aldığı bir moda ve aksesuar konsepti oluşturdu.

ATÜ, yerel tasarımları ve ürünleri içeren "Old Bazaar" konseptini de geniş bir alanda Antalya’ya taşıdı.

ATÜ ayrıca T2 gelen yolcu katında iki mağaza açtı ve önümüzdeki dönemde terminal içinde iki mağaza daha oluşturacak. Toplam duty-free alanı yaklaşık 12 bin metrekareye ulaşacak.

İki yeni lounge

T2’de genişleme projesiyle farklı konseptlerde planlanan üç özel yolcu salonu hizmete girdi: Comfort, Elite ve Premium.

Comfort Lounge yaklaşık bin metrekarelik alanda ağırlıklı olarak sadakat programı üyelerine ve havayolu müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Elite ve Premium özel yolcu salonları, sırasıyla 2 bin 500 ve 500 metrekare alanda ağırlıklı olarak tur operatörleri ve otellerle işbirlikleri aracılığıyla yolculara hizmet verecek. Tüm yolcu salonları ayrı bir duty-free mağazasına kolay erişime sahip.

Yolcu salonları Türk ve dünya mutfağından lezzetler, oyun odası ve masaj odası gibi ekstra hizmetlerde yer alıyor. Elite ve Premium özel yolcu salonlarında teras erişimi bulunuyor ve yolcular terminal içindeki yiyecek-içecek noktalarından sipariş verebiliyor.

Tüm kontrollerin kısa bir sürede yapılabildiği terminal dışında ayrı bir girişi bulunan Premium Lounge, özel şef tarafından hazırlanan alakart menüsü ve uçak altına lüks araçlarla transfer gibi ayrıcalıklı hizmetler sunuyor.

En yüksek çevresel standartlar

Antalya Havalimanı’nın T2 Uluslararası Terminali ve T4 İç Hatlar Terminali genişleme projeleri, enerji verimli binalar için en yüksek uluslararası standartlardan biri olan LEED Gold akreditasyonu alacak.

Havalimanı, halihazırda Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında Seviye 3+ Karbon Nötr akreditasyonuna sahip. Yatırımın ilk aşamasında 4 MW’lık bir güneş enerjisi santrali kuruldu.

2024 yılında 38 milyon yolcu

Antalya Havalimanı 2024’te 52 ülkede 229 destinasyona -214 uluslararası ve 15 iç hat- uçan toplam 105 havayoluna hizmet verdi. Havalimanı tarihindeki en yüksek trafiği olan 31,7 milyon dış hat ve 6,6 milyon iç hat yolcusuna hizmet sundu.

Uzun vadeli finansman sağlandı

TAV Havalimanları ve Fraport, 2018’den beri havalimanını ortak olarak işletiyor. Aralık 2021’de, ortaklık işletme süresini 2051 sonuna kadar uzattı.

Aralık 2026’da başlayacak 25 yıllık dönem için toplam 7,25 milyar avro + KDV’dir kira ödenecek. Toplam imtiyaz ücretinin dörtte biri Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) peşin olarak ödendi.

Ortak girişim geçtiğimiz günlerde bankalar ve kredi kuruluşlarıyla uzun vadeli proje finansmanı tesisi için anlaşmayı imzaladı.