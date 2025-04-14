İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’yı ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Turan’a ziyareti sırasında Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Ziyarette, Karabük’ün yerel yönetim vizyonu, şehirleşme süreci, altyapı yatırımları ve sosyal belediyecilik uygulamaları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük’ün gelişimini önemsediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Karabük, sanayi kimliğinin yanında son dönemde şehircilik, altyapı ve kültürel hizmetlerde de önemli bir ivme yakaladı. Yerel yönetimlerin kararlılığı, merkezi yönetimin desteğiyle birleştiğinde ortaya çıkan sonuç vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan yansıyor. Karabük Belediyesi’nin bu noktadaki çabalarını önemsiyoruz. Sayın Başkanımız Özkan Çetinkaya’ya çalışmalarında başarılar diliyorum."

Başkan Çetinkaya: "Şehrimizin yararına olan her konuda tam uyum içindeyiz"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da "İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan’ın belediyemizi ziyareti, bizler için son derece kıymetlidir. Karabük’ün ihtiyaçlarını gözeten her alanda, bakanlıklarımızla koordinasyon içinde, yapıcı bir istişare anlayışıyla hareket etmeye devam ediyoruz. Devlet-millet dayanışmasıyla daha güçlü bir Karabük inşa etme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.