Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Bayburt’a geldi. Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, ilde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Vali Eldivan, nazik ziyaretlerinden dolayı Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu’na teşekkürlerini ileterek, günün anısına çini işlemeli plaket hediye etti.