Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından 11 ay gibi kısa bir sürede yaptırılarak vatandaşın hizmetine sunulan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri’ne tam not verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve beraberindeki heyet Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Cuma Namazı’nı Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi’nde kıldıktan sonra Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri’nden geçtiler.

5 milyon araç tünelleri kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri’nin 30 dakikalık yolu 1 dakikaya düşürdüğünü ifade ederek "Daha önce ışık görme törenine iştirak ettiğimiz 100. Yıl Tünelleri’ni, bugün işlerken görmek gurur verici. 1 yıldır Gaziantep’imize hizmet veren bu tüneller, şehrimizin ulaşım altyapısına büyük katkı sağladı. 2 bin 500 metre uzunluğundaki tüneller ve bağlantı yollarıyla birlikte 6.500 metrelik bir proje ve bu projeyle şehrimizin Kuzey ve Güney aksında yeni bir hat oluşturdu. Yapılan tünellerle 30 dakikalık yol sadece 1 dakikaya düşürdü. Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri’nin açıldığı günden bugüne kadar 5 milyon araç kullandı. Bu da günlük olarak 14 binin üzerinde aracın bu tünelleri kullanması demektir. Tüneller vatandaşlarımıza hem zamandan hem de yakıttan tasarruf ettirmiş oldu. Şahinbey Belediyemize ve Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Daha önce de tünellerimizin ışık görme törenini beraberce yapmıştık. Bugünde tünellerin hizmet ediyor olmasını görmek bizim için mutluluk verici. Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlerden Allah Razı olsun" dedi.

Vatandaş memnun

Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerini kullanan şoförler yapılan hizmetten dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek "Başkanımızın yaptığı tüneller sayesinde Ramazan Ayı’nda evimize ve işimize daha erken gidip gelebiliyoruz. Yapıldığı günden bu yana bizlere hem zamandan hem yakından tasarruf ettirdi. Allah başkanımızdan razı olsun" diye konuştu.