Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Yılı Şubat Ayı Konut Satış İstatistiklerine göre, Tekirdağ’da 2 bin 714 konut satıldı.

Şubat ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışının yapıldığı iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az satış ise 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt’ta oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları 548 olarak gerçekleşirken, Türkiye genelinde ipotekli satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 artarak 16 bin 778 oldu. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127,3 artışla 33 bin 504 olarak kaydedildi.

Diğer satış türleri kapsamında Tekirdağ’da 2 bin 166 konut el değiştirirken, Türkiye genelinde diğer satış türleriyle yapılan konut satışları yüzde 12,9 artış göstererek 96 bin 40 oldu. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yıla göre yüzde 20,1 artarak 191 bin 487 olarak kayıtlara geçti.

Tekirdağ’da satılan 2 bin 714 konutun 963’ü ilk satış, bin 751’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise 112 bin 818 konut satışının 33 bin 784’ü ilk satış, 79 bin 34’ü ise ikinci el satış olarak kaydedildi.