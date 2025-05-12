Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadelede tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirterek, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle emin adımlarla ilerlendiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’nin terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasında olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin onurlu mücadelesi, milletin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin milli duruşunun, Türkiye Yüzyılı’nda huzurlu ve istikrarlı bir geleceğin yolunu açtığını belirtti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1921857384126837165

Bakan Tunç, “Terörle mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ailelerine sabır diliyorum” dedi.

Türkiye’nin, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle Cumhuriyetin temel değerlerini yaşatarak, hukuk devleti ilkesi ve yüksek standartlı demokrasi yolunda kararlılıkla ilerleyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, ülkenin kardeşlik ve istikrar aydınlığına emin adımlarla yürüyeceğini ifade etti.