Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan haberde Bakan Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı.

Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Ziyaretin ardından, Bakan Tekin ve heyeti, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bakan Tekin, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız.Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir.

'Köklerden Geleceğe' şiarında, kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ideali ile yola çıktığımız bu tarihî süreçte bugünü imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak" için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız.

Bizler; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."