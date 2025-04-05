Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, görevi başındayken trafik kazası geçiren belediye temizlik personelini hastanede ziyaret etti. Başkan Önal, sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi’nde gece saatlerinde temizlik yapan Tolga Kılıç’a, seyir halindeki A.K.’nın kullandığı 09 LD 045 plakalı pikap çarptı. Kazada ağır yaralanan belediye personeli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından hastaneye giden Belediye Başkanı Ahmet Önal, tedavi altındaki Tolga Kılıç’ı ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan Başkan Önal, personelin ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Önal, "Mesai arkadaşımızın sağlık durumu bizim için çok önemli. Kendisine acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Önal ayrıca, hastanedeki diğer hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.