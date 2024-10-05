Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ““Göreve geldikten sonra 60 bin yeni konutun inşaatını başlattık. Şuana kadar da 101 bin 254 konut teslim ettik” dedi.

Bakan Kurum 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaptığı incelemelerin ardından basın açıklaması yaptı. Kurum, yaptığı açıklamada, “Biz deprem bölgesinin, buradaki 14 milyon kardeşimizin hizmetkârıyız. Bu hizmet şuuruyla; tüm tecrübemizi deprem bölgesine aktarıyor, seferberlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Elimizi bir an bile bölgeden çekmiyor; kardeşlerimizin yanı başından ayrılmıyoruz. Dün; Adıyaman’ımızı üçüncü kez ziyaret ettik. Bugün de yine aynı şekilde, göreve geldiğimizden bu yana üçüncü kez Kahramanmaraş’ımızdayız.

Kahramanmaraş, bizim için sıradan bir şehir değildir. Bu şehir bizim tarihimizdir, kültürümüzdür, geleneğimizdir. Kahramanmaraş’ta attığımız her adımı, bu büyük mirasa duyduğumuz saygıyla atıyoruz” diye konuştu.

Kurum, şöyle devam etti:

“Bugün Maraş’a ve diğer 10 ilimize baktığımızda; toplamda; 332 bin yuva ve işyerimizin inşaatını başlattık. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 3 ayda; tam 60 bin yeni konutun daha inşasına başladık. Hamdolsun şu an toplam teslim sayımız 101 bin 254’e ulaştırdık.

Vatandaşlarımıza söz verdik. Bu sayımızı yılsonunda toplamda en az 200 bine ulaştıracağız. Ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde; 452 bin yeni yuva ve işyerimizi kardeşlerimize teslim edeceğiz.”

Kahramanmaraş’ta teslim edilen konutlar hakkında da bilgi veren Kurum, “Şu ana kadar 20 bin 764 yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik. Bugün halen; merkez, Elbistan, Afşin’de; yine Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu’nda toplam 25 bin 772 konut ve iş yerimizin inşasına devam ediyoruz. İnşallah bu hızla gittiğimizde; yılsonuna kadar tam 11 bin 501 yeni konutu daha hemşerilerimize teslim etmiş olacağız” dedi.

Kurum, merakla beklenen kararları da açıklamak istediğinin altını çizerek şunları kaydetti:

“Buradan, Maraşlı hemşerilerimizin merakla beklediği bazı kararlarımızı ve çalışmalarımızı özellikle paylaşmak istiyorum. Önceki ziyaretlerimizde Onikişubat ilçemizin Altınova ve Hayrullah mahallelerine sözler vermiştik. Her iki mahallemizde de çalışmalarımıza başladık.

Altınova’da 8 bin konut üretmeyi planlıyoruz. Şu anda bin 507 konutumuzun inşaatına başladık. Kalan 6 bin 493 konutun proje süreci devam ediyor. İnşallah onların da 20 Kasım’a kadar ihalesini tamamlayıp, yapımına başlayacağız. Aynı şekilde, Hayrullah Mahallesinde de, Toptancılar Sitemizde 117 dükkânın ihalesini gerçekleştirdik, inşasına başladık.

Buradan Dulkadiroğlu ilçemize de selamlarımızı gönderiyoruz.

Kapalı Çarşı’da 140 dükkânımızın önümüzdeki hafta ihalesini yapıyor, restorasyonunu başlatıyoruz. Yine İsadivanlı mahallemizde 1003 konut ve 159 işyerimizin ihalesini 4 Kasım’da yapıp, inşasına başlayacağız.

Tabi Demirciler Çarşı’mız için de bir söz vermiştik. Orada da 76 dükkânın proje çalışmasına arkadaşlarımız süratle devam ediyor. 26 Kasım’da ihalesini yapacak, Demirciler Çarşı’mızı da restore edeceğiz. Bir önceki buluşmamızda ziyaret ettiğimiz Doğukent Mahallemizi de unutmuyoruz. Orada da Emlak Konut eliyle 4 etap halinde proje çalışmamızı yapıyoruz. İlk 3 etapta toplam 4.240 konut ve işyeri üretiyoruz. 1. etabın ihalesini tamamladık, bugün 464 konut ve 36 işyerimizin temelini atıyoruz.”

Kurum, Kahramanmaraş Mikrobölgeleme Etüd Raporunun da tamamlandığını belirterek, “Kahramanmaraş’taki tüm fayları inceledik. Fayların bazılarında deprem üretme potansiyeli gördük, bazılarında görmedik. Sonuç olarak; belediyelerimiz tarafından yerleşime uygunluk durumları göz önüne alınacak.

Buna göre, imar planı revizyonları yapılacak. Vatandaşlarımız da bu kararımıza dair tüm detayları İl Müdürlüğümüzden öğrenebilecek. Kahramanmaraş’ımıza tekrar hayırlı olsun diyorum. Kahramanmaraş, Türkiye’nin yükselen şehirlerinden biridir. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin kesişim noktasıdır. Alternatifli ulaşım altyapısıyla; gelişen sanayi sektörüyle, termal kaynaklarıyla eşsiz değerleri olan bir kenttir. Bu eşsiz değerleri, bir an önce en yüksek seviyeye çıkarmanın yolu da; Maraş’ta yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmamaktan geçiyor” diye konuştu.