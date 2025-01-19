Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca’da düzenlenen Emlak Katılım Bankası Yöneticiler Zirvesi’nde konuştu. Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası’nın sosyal sorumluluk ve sosyal konut projelerinde yer alması gerektiğine dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Bankası’nın Sakarya Sapanca’da düzenlediği Yöneticiler Zirvesi Programı’na katıldı.

Konuşmasında, bankanın ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal konut projelerine öncelik vermesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, “TOKİ Başkanlığımızla sosyal konut uygulamalarındaki proje süreçlerine dahil olunması emin olun Emlak Katılım Bankası’nı bulunduğu noktadan çok daha yukarılara taşıyacaktır. Yine bunun yanında Emlak Katılım ve Emlak Konut gayrimenkul yatırım ortaklığının yaptığı ilk kar, zarar işi ortaklığı da İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu ortaklık ile İstanbul özelinde konut stokuna katkı sağlanacak. Aynı zamanda İstanbul'daki o deprem riskini bertaraf etmeye yönelik kararlı adımların atılmasına yine destek vermiş olacak. Sağlam ve güvenli yapılar inşa edilmesine de inşallah öncülük edecektir” dedi.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE YETİMLERE DESTEK OLUNMALI”

Emlak Katılım Bankası’nın sosyal sorumluluk projeleriyle de daha çok anılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Kurum, yetim çocukların eğitim ve diğer ihtiyaçları için burs gibi imkanları oluşturması gerektiğini söyledi.

2024 yılı sonu itibarıyla ülke ekonomisine 149 milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım Bankası’nın, “konut ve gayrimenkul piyasasını domine eden yapıda” olarak tanımlayan Bakan Kurum, "Kıymetli genel müdürümüz 2025 yılı hedeflerini açıklarken halka arzı açıkladı ki doğru bir ihtiyaç. Yani bu manada hem sermayesini arttıracak hem de kredi ve finans kapasitesini arttırmaya yönelik ve uluslararası manada da yerli, yabancı yatırımcılarla birlikte adını bir üst noktaya taşıyabilecek bir konuma kavuşabilecektir" diye konuştu.

“EMLAK KATILIM CUMHURBAŞKANI’MIZIN İRADESİYLE YENİDEN HAYAT BULDU”

Bakan Kurum, Emlak ve Eytam Bankası olarak yola çıkan Emlak Katılım Bankası’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle güçlendiğini ifade etti.

"Köklü geçmişi olan Emlak Bankası, maalesef liyakatli olmayan ellerde zaman içerisinde geri gitmiş, atıl kalmış" diyen Bakan Kurum, "Ülkemize milletimize sağladığı o katkıları bitirip tasfiye sürecine girmişti. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Gelinen zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle 21 Mart 2019’da yine bizlerin ilgili arkadaşlarımızın çalışmalarıyla katılım finans kurumu olarak yeniden hayat buldu. Hamdolsun bugün çok daha güçlü çok daha verimli ve ilgili kuruluşlarımızla, kurumlarımızla etkin bir iş birliğini yöneten bir banka haline geldi. 1987’de tabii TOKİ’nin kurulmasıyla birlikte belki bu ihtiyaç azaldı. Ben hatırlıyorum; Emlak Bankası'nın kuponlarından biriktirip ev alan birçok vatandaşımız olduğunu da biliyorum" diye konuştu.

Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası’nın bu yılın sonuna kadar 81 ilde hayata geçirilecek Depozito Saha Yönetim Sistemi’ne (DSYS) katkısının önemine de dikkat çekerek, Emlak Katılım’ın bu kapsamda bankacılık altyapısı ile sisteme entegre olması, marka belirliliği ve finansal bağlamda da gücüne güç katacağını söyledi.