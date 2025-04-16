Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam’da Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa’ar ile bir araya geldi. İkili, ticaret, yatırım, altyapı, ulaştırma, enerji ve gümrük alanlarında ortak adımları değerlendirdi. Türkiye, Suriye’nin yeniden imarına tam destek veriyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün başlayan Şam ziyaretinde Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa’ar ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret, yatırım, altyapı, ulaştırma, enerji, finans, sağlık ve gümrük konularında işbirliği fırsatları ele alındı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’nin iç savaş sonrası yeniden imar ve inşa sürecine Türkiye’nin tam destek verdiğini vurguladı. 8 Aralık devriminden sonra Şam ve Halep’te ticari temsilcilikler açıldığını hatırlatan Bakan Bolat, “Suriye’nin ihtiyaçları doğrultusunda iş dünyamızla birlikte yatırımdan mal ticaretine, altyapıdan hizmetlere kadar geniş bir alanda işbirliğine hazırız” dedi.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1912464879711113484

Türkiye ve Suriye’nin yeni dönemde ilişkilerini çok boyutlu geliştirme noktasında tarihi bir fırsat yakaladığını belirten Bakan Bolat, görüşmelerde önceki toplantılarda belirlenen başlıkların geniş bir çerçevede değerlendirildiğini ve somut adımların planlandığını kaydetti.