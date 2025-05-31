Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Gençlerle Buluşma’ etkinliğini katıldı.

Bakan Bayraktar, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen ‘Gençlerle Buluşma’ etkinliğine katıldı. Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Eskişehir’de umudumuz, ufkumuz, enerji kaynağımız olan genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Karadeniz’in derinliklerinden Gabar’ın zirvesine enerjide tam bağımsızlık hedefiyle gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimi anlattık. Yerli üretimle şekillenen bu büyük enerji ve madencilik vizyonunda Eskişehir çok önemli bir role sahip" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye’nin yeni başarı hikayeleri onların adımlarıyla yazılacak"

Bakan Albayrak, paylaşımın devamında şunları aktardı:

"Dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementi rezervi Beylikova’da. Aynı zamanda dünyanın en büyük rafine bor üretim kapasitesi Eskişehir’de. Bu iki değer Türkiye’nin kritik teknolojilerde kendi ayakları üzerinde durmasının temelini oluşturuyor. Enerji ve madencilikte artık sadece potansiyele değil küresel ölçekte iddiaya sahibiz. Bu iddiayı taşıyacak en büyük güç ise gençlerimiz. Azimleri, fikirleri ve enerjileriyle geleceği inşa etmeye aday genç kardeşlerimizin yolu açık. Türkiye’nin yeni başarı hikayeleri onların adımlarıyla yazılacak."

Programlarını tamamlayan Bakan Bayraktar, Eryaman YHT Gar’a dönmek üzere Eskişehir Tren İstasyonu’na doğru yola çıktı.