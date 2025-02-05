Bahçelievler Belediyesi tarafından 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda şarkı ve türkülerle müzik konseri yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde anma programı etkinliği düzenledi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve birçok vatandaş katıldı. Programda müzik konseri ve koro performansı yapılırken duygu dolu anlar yaşandı.

Program sonunda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "6 Şubat Depreminin ikinci yıl dönümü. Acı yaşadığımız, içimize kor gibi düşen, vicdanımıza, beynimize düşen bir deprem. Dünyada kara alanlarında, parçalarında en büyük yaşanan deprem. 11 ilimizde yaşandı. Fakat şu anda o acıları sarıyoruz. Antakya Medeniyetler Korosu ile depremden sonra tanışmıştık. Bugün onları getirelim. Hem ağlayalım hem hüzünlenelim hem de depreme karşı bilinçlenelim istedik. Sağlam evlerle, kentsel dönüşüm ile ve oradaki insanlarımıza rahmetli olan canlarımıza buradan hâtıralarla, dualarla, şarkılarla analım istedik. Sağ olsunlar salon hınca hınç doluydu. Ben Antakya Medeniyetler Korosuna çok teşekkür ediyorum" dedi.