Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen Yaz Kur’an Kursu, kapanış töreniyle sona erdi.

Hacı Mahmut Sarı Camii’nde Yaz Kur’an Kursu kapanış töreni düzenlendi. Caminin imam hatibi Hasan Gök, 7 hafta süren kursa 100’ün üzerinde öğrencinin katıldığını belirterek, "Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim, ahlak, siyer, ibadet ve itikat derslerinin yanı sıra sosyal etkinliklerle dolu verimli bir dönem yaşattık. Gayretli öğrencilerimizi ödüllendirmek için sınavlar ve davranış puanlamalarıyla dereceye girenlere bisiklet, akıllı saat, bluetooth kulaklık ve hoparlör hediye ettik. Tüm öğrencilerimize forma ve tişört vererek mutlu bir final yaptık" dedi.

Bafra İlçe Müftü Vekili İhsan Barut ise yaz boyunca gösterilen çabayı takdir ederek, "Kazanımların korunması için velilerin desteğiyle çocuklarımızın öğrendiklerini evlerinde uygulamaya devam etmeleri çok önemli" ifadelerini kullandı.

Programda öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı, mealler okudu ve ilahiler seslendirdi.