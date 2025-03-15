Samsun’un Bafra İlçe Müftülüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen 2025 Ramazan programları kapsamında gerçekleştirilen umre çekilişinin kazananı belli oldu. Çekilişte OMÜ İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Nehar Şerifoğlu, ödülün sahibi oldu.

Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, düzenlenen programda yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerin önemine değinerek, "Bafra İlçe Müftülüğümüz, OMÜ İlahiyat Fakültesi ve bir web sitesi iş birliğiyle hazırlanan 2025 Ramazan programları çerçevesinde umre çekilişimiz yapıldı. Nasiplisi Nehar Şerifoğlu kardeşimiz oldu. Kendisine hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah bundan sonraki hizmetlerimizde daha güzel imkanlarımız olacak ve Nehar kardeşimiz gibi izleyen kardeşlerimize de umre nasip olacak. Rabb’im hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip eylesin" dedi.

Kazanan öğrencinin hocası olan OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Özüdoğru da öğrencisinin ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Nehar öğrencimiz bu programları ilgiyle takip etmiş ve çekilişte umre ödülünü kazanmış. Bundan dolayı çok memnun olduk" diye konuştu.

Bafra’da Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen iftar sohbetleri ve dini içerikler, izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.