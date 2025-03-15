Konya’nın Karapınar İlçesinde "Güvenli Trafik Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencileri trafik kuralları, yaya güvenliği, sürücü sorumlulukları ve trafikte karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgilendirildi.

Trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekilen eğitimde, öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında hareket edebilmesi için bilinçlenmelerinin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, trafik kazalarının büyük ölçüde insan hatalarından kaynaklandığına değinilerek, trafik kurallarına uymanın yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğu anlatıldı. Eğitim çerçevesinde öğrencilere görsel materyallerle desteklenen sunumlar yapıldı ve interaktif uygulamalar gerçekleştirildi. Yaya geçitlerinin önemi, emniyet kemeri kullanımının hayati faydaları ve trafik işaretlerinin anlamları gibi konular üzerinde duruldu. Öğrencilerin sorularının yanıtlandığı etkinlikte, günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafik durumlarıyla ilgili örnekler verildi ve nasıl doğru davranış sergilemeleri gerektiği anlatıldı.

İlçe Trafik Amiri İlker Zorlu, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ve daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Öğrenciler de eğitimin oldukça verimli geçtiğini belirterek, edindikleri bilgilerin günlük hayatta kendilerine rehber olacağını dile getirdi.