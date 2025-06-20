Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Çulhakoca Mahallesi’nde izinsiz olarak kurulan ve 15 mahalle muhtarının tepkisini çeken köpek barınağı, ’çevre ve halk sağlığını tehdit ettiği’ gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı.

Çulhakoca Mahallesi Muhtarı Hikmet Şenel’in öncülüğünde, Bafra Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda Eldavut Mahallesi Muhtarı Osman Tosuner ile Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı ve Dikencik Mahallesi Muhtarı Erol Andiç’in de aralarında bulunduğu 15 mahalle muhtarı, içme suyu olarak kullandıkları bölgeye hayvan barınağı yapılmasının çevre ve sağlık açısından risk oluşturduğunu belirterek durumu yetkililere iletti. Yapılan şikâyetlerin ardından, Bafra Kaymakamlığı’nın talimatıyla söz konusu barınak mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

"Kaymakamımızın girişimleriyle barınak kapatıldı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı ve Eldavut Mahallesi Muhtarı Osman Tosuner, "2003 yılında başlayan süreçte Çulhakoca Mahallesi Softal Deresi’nden Eldavut, Azay, Barış, Gökceağaç ve Keresteciler Mahallesi’nin bir kısmının su ihtiyacı yaklaşık 18 yıl boyunca karşılandı. 2021 yılında Softal Grup Suyu, Hacıoğlu Grup Suyu ile birleştirildi. 2025 yılı itibariyle ise Çulhakoca Mahallesi Muhtarlığı tarafından grup suyunun bulunduğu alana köpek barınağı yapıldığını tespit ettik. Yaptığımız başvurular sonucunda, kaymakamımızın girişimleriyle barınak kapatıldı. Tarım yapan çiftçilerimizin de mağdur olmaması için Softal Grup Suyu’nun yeniden Hacıoğlu Grup Suyu’na bağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahalle muhtarları, içme suyu kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulayarak yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti.