Siirt İl Özel İdaresi, 2025 yılı asfalt programı kapsamında kırsal alandaki yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt Merkez ilçesine bağlı Kalender Köyü ile Eruh ilçesine bağlı Kavakgölü Köyü arasında yer alan 15 kilometrelik grup köy yolunda bitümlü sıcak asfalt (BSK) ile bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Yapılan asfalt üretimi, tamamen yerli ve millî imkânlarla kurulan Siirt İl Özel İdaresi’ne ait Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesislerinde gerçekleştirilmekte olup, bu sayede daha kaliteli, ekonomik ve hızlı hizmet sunulması hedefleniyor. İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım konforunun artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yönündeki talimatları çerçevesinde sürdürülen bu çalışmalar, il genelinde yol altyapısının güçlendirilmesine katkı sunduğu ifade edildi.