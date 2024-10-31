Samsun’un Bafra ilçesinde kasten öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün ve basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bafra’da 160 kilo esrar maddesi ele geçirildi Bafra’da 160 kilo esrar maddesi ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kasten öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün, basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ve iki ayrı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ifadeye yönelik aranması olan Adem Ş. (48), Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak’ta yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: iha