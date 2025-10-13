Samsun Büyükşehir Belediyesi 153 Çözüm Merkezi ağını genişleterek Bafra ilçesinde "153 Çözüm Merkezi"ni hayata geçirdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "153 Restoranımızın hemen yanında hizmete açtığımız Bafra 153 Çözüm Merkezimiz hemşehrilerimizle aramızdaki bağı daha da güçlendirecek, Bafra’mıza değer katacak. 153 Çözüm Merkezimiz Bafralı hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı, etkin ve yerinde çözümler sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Bafra ilçesinde 153 Çözüm Merkezi hizmete açıldı. 153 Restoran’ın hemen yanında konumlandırılan çözüm merkezi sayesinde Bafra’da yaşayan vatandaşlar talep ve önerilerini doğrudan iletebilecek, işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

7/24 kesintisiz hizmet

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin "Alo 153" hattı da 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Bu çağrı hattı ile vatandaşların istek, şikâyet ve önerileri anlık olarak kayıt altına alınıyor, ilgili birimlere iletilerek çözüm süreci başlatılıyor. Sosyal yardımlardan ulaşıma, altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini doğrudan vatandaşla buluşturan merkez, vatandaş-belediye iletişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Samsun genelinde hizmet standartlarını yükseltmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezlerini ilçelere yaymayı hedefliyor.

"Bafra 153 Çözüm Merkezimiz hayırlı olsun"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Merkezimize insanımızı alarak hayata geçirdiğimiz her çalışmada hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmayı, onların hayatına dokunmayı amaçlıyoruz. Bu anlayışla Bafra’mızda hayata geçirdiğimiz Bafra 153 Çözüm Merkezimiz, hemşehrilerimizin taleplerini doğrudan iletebileceği, hızlı ve etkin çözümler bulabileceği bir başvuru noktası olacak. 153 Restoranımızın hemen yanında hizmete açtığımız merkezimiz hemşehrilerimizle aramızdaki bağı daha da güçlendirecek, Bafra’mıza değer katacak. Bafra 153 Çözüm Merkezimiz, Bafralı hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.