Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenen Bafra zembilleri, doğal yapısı ve çevre dostu özellikleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

21-29 Haziran tarihleri arasında Samsun Panorama Müzesi’nde açılan sergide, kültürel miras taşıyıcısı üç usta tarafından hazırlanan el emeği ürünler ön plana çıktı. Üç ay önce hayatını kaybeden Zembil Ustası Canan Çakır’ın eserleri de özel bir köşede anılarla birlikte sergilendi. Hülya Yangın Ertekin, Mine Kanatlı ve Nuran Güngör, atölye çalışmalarıyla zembil örme ve kındıra eğirme tekniklerini uygulamalı olarak tanıttı. Ziyaretçilere rehberlik eden Ayla Baran, zembilin doğallığını, estetiğini ve sürdürülebilirliğini anlatarak büyük beğeni topladı.